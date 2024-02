Ennesima rivoluzione in arrivo nel gioco del calcio, come anticipato dalla testata inglese Telegraph. Secondo quanto riportato l'IFAB, l'istituto che si occupa di fissare degli standard arbitrali nel mondo del calcio, sarebbe pronto ad introdurre il "cartellino blu", una sanzione a metà tra gli attuali giallo e rosso, un'espulsione a tempo dal rettangolo verde.

Il quotidiano inglese entra nei dettagli della novità, spiegando che il nuovo cartellino blu sarà semplicemente in aggiunta a giallo e rosso, senza andare a sostituirli, e comporterà per il calciatore che lo riceve una squalifica dal campo della durata di 10 minuti. Non sarebbe però un istituto previsto per tutte le situazioni di gioco: il cartellino blu, si legge, verrebbe utilizzato solamente in caso di proteste eccessive da parte di un giocatore o in caso del cosiddetto "fallo tattico" o di situazioni antisportive come possono essere per esempio le trattenute reiterate. E se si prendono due cartellini blu, o un giallo e un blu, si ottiene un rosso. La novità dovrebbe essere introdotta ufficialmente nella riunione IFAB del 2 marzo.