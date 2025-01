A poche ore dall'inizio delle gare della settima giornata di Champions League, The Athletic, utilizzando l'algoritmo offerto da Opta, offre le sue proiezioni di classifica finale suddividendo le 36 squadre in quattro gruppi in base alla probabilità di qualificazione agli ottavi di finale o ai playoff. Alta la percentuale di probabilità per l'Inter di arrivare tra le prime sedici (79%), con una proiezione di 17 punti che potrebbe valere il quarto posto finale.

Questa l'analisi del portale: "L'Inter ha mostrato un rendimento solido nonostante sia tra le squadre meno prolifiche del torneo con appena sette reti. Dovranno segnare e sfruttare il miglior record difensivo, condiviso col Liverpool, contro Sparta Praga e Monaco per cercare di evitare di scendere in una posizione inferiore per via della differenza reti". La formazione di Simone Inzaghi è accreditata del 12% di chance di alzare il trofeo a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio.

