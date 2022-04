Conti in ordine, ok. Ma la mediana dell'Inter subirà probabilmente un corposo restyling. Secondo Tuttosport, in estate lasceranno Milano sia Vidal che Vecino, mentre Sensi e Gagliardini sono sul mercato. Spunta il nome di Xeka, 27enne regista del Lille e in scadenza di contratto: tra i club interessati ci sarebbe proprio quello nerazzurro. Confermato l'interesse per Veretout, in rotta con Mourinho e prossimo all'addio alla Roma: il francese, a differenza di Xeka, non è un parametro zero. Il quotidiano torinese poi ricorda come in cima alla lista nerazzurra ci sia sempre Frattesi, potenzialmente un titolare aggiunto esattamente come gli altri due