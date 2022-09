"A luglio il nome di Ranadivé era stato inserito tra i papabili componenti della cordata di Gerry Cardinale per il passaggio del Milan da Elliott a RedBird. Adesso, invece, l’ex azionista ed ex vice-presidente dei Golden State Warriors (quota ceduta nel 2013 per entrare nei Sacramento Kings) avrebbe diretto le sue attenzioni sull’Inter - si legge tra le pagine di TS -. Bisogna capire con che entità. Da un lato, rimbalza ancora la voce di un mandato concesso a Goldman Sachs dalla famiglia Zhang per la cessione del club nerazzurro per 1,2 miliardi. Dall’altro, Suning ribadisce che si tratta semplicemente della solita richiesta formulata da tempo alla banca d’affari statunitense di individuare possibili soci di minoranza". Ed è proprio per aggiornare il dossier che è andato in scena nei giorni scorsi un incontro a Milano tra i manager della manca americana, il presidente Steven Zhang e l'ad Alessandro Antonello.

La valutazione di 1,2 miliardi di euro per il club nerazzurro sarebbe più alta di quella data finora da Suning e che portò comunque a far arenare i discorsi con Bc Partners all’inizio del 2021 ed a spingere i sauditi di Pif verso il Newcastle. Per il quotidiano, però, difficilmente Ranadivé o un altro compratore americano in questo momento accetterebbero di trattare su questa base di partenza, considerata probabilmente eccessiva. Il mese da cerchiare in rosso resta il maggio 2024, quando scadrà il termine per rimborsare il prestito triennale di Oaktree. "Il fondo californiano non è interessato a gestire l’Inter a lungo come è successo con Elliott al Milan. In caso di mancato rimborso ed esercizio del pegno, cercherà di rivendere rapidamente il club. Quindi qualcosa dovrà succedere, a meno che Suning e Oaktree non si accordino per prolungare il termine della restituzione", chiosa TS.