Tuttosport conferma la situazione Calhanoglu. L'Inter sa bene come funziona il mercato e capita sempre più spesso che giocatori che fino a pochi giorni prima giuravano amore eterno poi inizino trattative per l'addio.

Non sono ancora arrivate offerte dal Bayern Monaco in viale della Liberazione, ma in caso arrivassero non inferiori ai 50 milioni l'Inter sa che dovrebbe ascoltarle. Con buona pace di Inzaghi e della sua indicazioni a tenere tutti i big. Secondo il quotidiano torinese, un’offerta del genere sarebbe una manna per il bilancio in previsione del pareggio da ottenere entro l’estate del 2025 e permetterebbe comunque ai dirigenti nerazzurri di avere poi un buon budget per individuare il sostituto da affiancare ad Asllani per il ruolo di regista.