Oggi l'Inter titolare, in base alle valutazioni fatte dai siti specializzati, vale 500 milioni di euro. Parte da questo concetto Tuttosport che evidenzia i meriti di un percorso virtuoso "che poggia sulla scelta di puntare su svincolati di sicura affidabilità (i prossimi in arrivo saranno Taremi e Zielinski) e di fare solo acquisti mirati (peraltro sempre finanziati dalle cessioni, questo va sempre ricordato)".

TS analizza nel dettaglio la crescita esponenziale del valore dell'undici-tipo di Inzaghi: Benjamin Pavard, pagato 30 milioni, ne vale già 50, così come Federico Dimarco (che è costato poco più di 5). Marcus Thuram ne vale circa 60, mentre Denzel Dumfries, che secondo il quotidiano resta l'unico titolare in uscita vista la richiesta di 5 milioni per il rinnovo, viene valutato 40 milioni di euro. Attenzione però all'Europeo sullo sfondo che potrebbe aumentare il prezzo a 50-55 milioni, con la Premier League che lo stima e con il Manchester United in prima fila.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!