Il mercato estivo dell'Inter si concentrerà su diversi obiettivi. Un portiere, un attaccante e se si creeranno le condizioni un difensore. I nomi sono quelli di Bento, Gudmundsson o un profilo simile ma solo con l'uscita di Arnautovic e di Correa, infine Buongiorno per la retroguardia.

Per finanziare questi colpi serviranno però delle uscite e Inzaghi non vuole veder ceduto nessuno tra i primi 16-17 della rosa, idea condivisa dalla società. Unico "sacrificabile", Denzel Dumfries. se arriverà una proposta fra i 25 e i 30 milioni. A quel punto si andrebbe sui sostituti. Piace già dall'anno scorso Emil Holm, su cui l'Atalanta ha un diritto di riscatto da 8,3 milioni di euro (che dovrebbe esercitare). Se lo svedese verrà poi rivenduto sarà per non meno di 15 milioni.

Stesso costo per Yukinari Sugawara, giapponese, classe 2000 come Holm, terzino destro dell'Az Alkmaar. Infine due piste giovani, una è Zanotti che già è di proprietà dei nerazzurri e l'altra è Kayode della Fiorentina.