Il reparto difensivo dell' Inter cambierà presto volto. Secondo quanto riportato da Tuttosport , infatti, l'idea non è solo quella di puntare su Gleison Bremer , ma anche di modificare qualcosa tra le seconde linee. D'Ambrosio e Ranocchia potrebbero restare per un altro anno, a questo punto andrebbe sostituito Kolarov (in scadenza), visto che Dimarco dovrebbe fare da contropartita per il brasiliano e che De Vrij dovrebbe lasciare libera la casella allo stesso Bremer .

Tornerà alla base Vanhesuden, che ha ben figurato nel Genoa ma continua ad avere problemi fisici. Potrebbe di nuovo finire in prestito a una squadra di Serie A. Difficile la cessione, visto quanto è costato un'estate fa non ci sarebbero margini per rientrare.

L'altro giovane atteso alla base è Lorenzo Pirola. Non è un titolare nel Monza, ma Galliani ha strappato un diritto di riscatto (i nerazzurri hanno il controriscatto). Verrà valutato in estate oppure farà da contropartita, magari per Scamacca.