Con il trascorrere delle settimane quello che sembrava un progetto ancora su carta sta prendendo forma con la definizione di tutti i dettagli necessari, dalle date agli stadi, fino alla composizione finale delle partecipanti. Il Mundial de Clubes voluto fortemente dal presidente FIFA Gianni Infantino sta per diventare realtà e adesso, secondo quanto fa sapere The Times, c'è anche una cifra che ognuna delle 32 squadre protagoniste percepirà solo per il fatto di esserci.

La FIFA, dopo un'intesa con l'ECA, ha messo a disposizione un totale di 600 milioni di euro che, suddiviso equamente, porterebbe tutti i club, Inter compresa, a incassare oltre 18 milioni di euro (calcolatrice alla mano 18,77 milioni). A questa base andranno ad aggiungersi i premi per ogni risultato positivo o per ogni passaggio del turno, che verranno decisi una volta definiti gli accordi per la cessione dei diritti TV o dopo l'ingresso di ulteriori sponsor.