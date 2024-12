Santiago Castro, 20 anni, è l'ultima idea di mercato dell'Inter. El Torito, soprannominato così per la somiglianza con Lautaro Martinez, è finito nel mirino di Piero Ausilio, secondo quanto riportato da Sportmediaset, che sta valutando la crescita esponenziale dell'argentino con la maglia del Bologna.

Attaccante moderno, che vive per il gol ma lavora anche tanto per la squadra, il Bologna lo ha acquistato per 15 milioni dal Velez Sarsfield e probabilmente oggi ne farà una valutazione decisamente più alta.