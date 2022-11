Proseguono i lavori per il rinnovo di contratto di Milan Skriniar . Incassata la disponibilità a rimanere, si sta cercando una quadratura sulle cifre. Come riporta oggi Sport Mediaset , lo slovacco chiede 7 milioni di euro l'anno, l'Inter ci può arrivare con una cospicua parte variabile di bonus. Poi sarà il turno di Edin Dzeko , fondamentale anche mercoledì nel suonare la carica contro il Bologna, segnando il suo settimo gol stagionale a conferma della sua importanza.

Difficile invece un rinnovo per Stefan De Vrij. Le sue richieste di aprire un tavolo al momento sono state rimbalzate e si registra una certa freddezza da parte della dirigenza interista. Per il futuro arrivano invece conferme su Marcos Thuram, in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Mönchengladbach e ancora a segno ieri sera contro il Borussia Dortmund per il decimo gol in quindici partite di Bundesliga.