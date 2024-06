L'Inter continua a lavorare con il Genoa per strappare il cartellino di Josep Martinez. La novità delle ultime ore, stando a quanto risulta a SportMediaset, riguarda Gaetano Oristanio e il cambio della strategia nerazzurra: il fantasista (che piace anche a Venezia e Verona) non rientrerà nella trattativa perché ora da Viale della Liberazione avrebbero deciso di non inserire contropartite. Secondo l'emittente si andrà a chiudere l'affare solo con l'emissione di cash, probabilmente con un’offerta che dovrebbe aggirarsi sui 12 milioni di euro.

Per quanto riguarda Hakan Calhanoglu, invece, SM riferisce che dal Bayern Monaco non è arrivata nessuna proposta ufficiale e che il turco non ha chiesto al club nerazzurro un nuovo contratto: Calha è ritenuto incedibile, la situazione potrebbe cambiare solo con un'offerta irrinunciabile.

