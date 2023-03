Dopo il caos di Porto per la questione relativa ai biglietti e ai tanti tifosi interisti costretti a restare fuori dall'Estádio do Dragão, la società polisportiva Futebol Clube do Porto ha iniziato le procedure di rimborso nei confronti di tutti coloro rimasti fuori dallo stadio lo scorso 14 marzo in occasione di Port-Inter, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, nonostante avessero acquistato regolarmente i ticket per partecipare all'evento. A renderlo noto è Sportmediaset che parla appunto di rimborso nei confronti di chi ha - come da prassi - fatto richiesta.