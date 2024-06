L'attacco della nuova Inter di Oeaktree e del neo presidente Giuseppe Marotta ruoterà attorno a capitan Lautaro Martinez. Ormai è cosa nota, l'argentino ha deciso di legarsi al club nerazzurro per altri cinque anni, con le parti che si sono venute incontro anche sull'ingaggio.

Come riportato da Sportmediaset, al suo fianco ci sarà ancora Marcus Thuram al 90%. Il francese ha detto di trovarsi bene a Milano e di volerci restare, ma nel suo contratto c'è una clausola che potrebbe ingolosire i club di Premier League. La prima alternativa come partner offensivo del Toro sarà Medih Taremi, attaccante che arriva svincolato dopo l'addio al Porto e che in passato ha già fatto male sia al Milan che alla Juventus.

Nel reparto attaccanti ci sarà anche Marko Arnautovic, che dovrebbe essere confermato salvo offerte interessanti. Sulle tracce dell'austriaco c'è da tempo la Fiorentina. Alexis Sanchez è invece svincolato e a Udine sognano di riabbracciarlo. Per poter tornare in Friuli servirebbe però accettare una robusta riduzione dell'ingaggio. Chiosa finale su Valentin Carboni che l'Inter utilizzerà per fare cassa dopo una buona stagione al Monza.