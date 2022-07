La Roma scopre le carte e si iscrive ufficialmente alla corsa per Paulo Dybala. Con la situazione Inter in stand-by e il Napoli alla finestra, i giallorossi hanno deciso di muovere passi concreti per la Joya: Sky Sport parla di un primo confronto avvenuto oggi con il giocatore e i suoi agenti. Secondo l'emittente è stata formulata anche l'offerta: si attende ora la risposta dell'argentino.

I giallorossi non intendono arrivare ai 6 milioni di euro richiesti da Dybala, ma vorrebbero provare con una base fissa più bassa e con l'aggiunta di bonus: si parla di una proposta da 4/4,5 milioni netti a stagione.