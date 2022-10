Dopo l'assenza precauzionale a Firenze, Lukaku torna protagonista durante l'allenamento di questa mattina che il belga ha svolto nella sua totalità insieme ai compagni. Continua dunque a lavorare il 90 interista che vede all'orizzonte una convocazione che manca da agosto e che potrebbe tornare proprio tra un paio di giorni per la gara di Champions League contro il Viktoria Plzen. L'ex Chelsea, escluso appunto da Firenze per non rischiare nulla, ha lavorato sodo aumentando i carichi - come sottolinea il collega di Sky Sport presente alla Pinetina -. La decisione finale sarà chiaramente appannaggio di Simone Inzaghi che valuterà domani: quasi sicuramente rientrerà nella lista dei convocati, partendo però dalla panchina. Dopo le prestazioni di Lautaro e Dzeko, il piacentino è sereno e non necessita obbligatoriamente della presenza di Big Rom dal primo minuto. Al contrario facile pensare ad un utilizzo del belga negli ultimi minuti di gara con l'intento di far 'ri-assaggiare il campo' cosicché da avviare un rientro graduale.