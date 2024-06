Napoli e Inter sono le squadre che oggi stanno premendo di più per arrivare a Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006 appena riscattato dalla Sampdoria (era di proprietà del Padova). Secondo quanto riportato da Sky Sport, il prezzo del cartellino è oggi di 5 milioni di euro. Come già riportato da FcInterNews.it (CLICCA QUI PER LEGGERE) l'idea dell'Inter sarebbe quella di acquistare il giocatore e lasciarlo in prestito ai blucerchiati. Il Napoli ha prospettato la stessa mossa alla società ligure, ma con la possibilità di riparlarne tra due anni.