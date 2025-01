Davide Frattesi, Yann Bisseck e Marko Arnautovic non partiranno dal primo minuto questa sera contro il Monaco, ultimo atto della fase campionato di Champions League. Secondo le ultime novità di Sky Sport, Simone Inzaghi alla fine non farà delle grosse rotazioni confermando dall'inizio le colonne Stefan de Vrij, Nicolò Barella e Marcus Thuram. Kristjan Asllani mantiene il suo posto in cabina di regia.

Questi quindi i possibili undici che sfideranno i monegaschi: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!