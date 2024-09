Un nuovo capitolo della lunga telenovela sul nuovo stadio di Milano verrà scritto domani, quando - rende noto Sky Sport - andrà in scena un incontro tra l'Inter, il Milan, il sindaco di Milano Beppe Sala e la Sovraintendenza dei Beni Culturali.

Il faccia a faccia sarà importante per capire quanto il vincolo sul secondo anello di San Siro (che entrerà in vigore dal 2025) potrà incidere sulla possibilità di intervenire sulla struttura: l'intenzione dei due club, come reso noto nei giorni scorsi al Comune, è di acquistare l’area del Meazza per destinarla ad altri usi, costruendo nuovo stadio vicino a quello attuale.

