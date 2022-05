Dybala-Inter è un matrimonio più che possibile. Come conferma anche SkySport, l'argentino piace all'Inter, che però deve sistemare diverse situazione, compresa quella dei rinnovi. E poi c'è anche qualche operazione in uscita che la società farà: da capire quali incastri di mercato potranno verificarsi in considerazione delle offerte. Ma la porta per Dybala va tenuta assolutamente aperta perché il giocatore all'Inter piace e piace anche molto.