Dopo il pari di ieri al Camp Nou, maturato dopo una grandiosa prestrazione dell'Inter, arrivano altre buone notizie per Simone Inzaghi. Le buone nuove giungono da quel di Appiano Gentile dove, secondo quanto riferito da Sky Sport, si riaprono le speranze circa al pronto recupero di Joaquin Correa in primis e Lukaku dopo. L'argentino dovrebbe tornare a lavorare col gruppo già domani, come spiega il collega presente alla Pinetina. Ma non è finita perché l'ottimismo cresce anche su Big Rom che domani svolgerà ulteriori test per capire se potrà rientrare in gruppo gradualmente già a partire dalla giornata di domani, il che significherebbe poterlo considerare arruolabile, quantomeno tra i convocati, con la Salernitana.