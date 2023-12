Arrivano altre notizie dall'infermeria interista dopo quelle sugli infortuni di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, che dovrebbero stare ai box per una ventina di giorni provando a tornare in campo per l'ultima del 2023 contro il Genoa. Ebbene, come riferisce Sky Sport, anche Marko Arnautovic è uscito malconcio dal match del Maradona di domenica sera: l'attaccante austriaco si è procurato una piccola frattura alla prima falange del mignolo del dito della mano sinistra che ora dovrà tenere steccato per tre settimane; l'infortunio, precisano i colleghi, non pregiudicherà la sua attività.

Quanto agli altri acciaccati, detto di Alessandro Bastoni che tornerà tra i convocati di Simone Inzaghi per Inter-Udinese, Benjamin Pavard corre verso il recupero che dovrebbe completarsi tra la gara con la Lazio e quella col Lecce.

