Alle ore 10:30 di lunedì 20 giugno si alzerà il sipario sulla fase di vendita libera delle ultime tessere rimaste per vedere tutte le gare in casa dell'Inter della prossima stagione. Complessivamente, il club nerazzurro mette a disposizione circa 38mila abbonamenti: nonostante non siano a disposizione dei dati ufficiali, è noto che il giorno record di vendita delle tessere si è avuto lo scorso 23 maggio, nel day after della vittoria dello scudetto del Milan. Un chiaro segno di attaccamento alla squadra da parte dei tifosi, spinti ora ad assicurarsi un posto a San Siro anche dalle ultime voci di mercato.