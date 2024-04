Piovono conferme rispetto alle notizie pubblicate in queste ore dai giornalisti Marco Barzaghi e Carlo Festa sul nuovo finanziamento che consentirà a Steven Zhang di tenersi l'Inter ripagando il prestito da 275 milioni di euro più interessi concesso nel 2021 da Oaktree. Stando alle informazioni de La Repubblica, a un mese dalla scadenza del prestito, sarebbe entrato in scena il fondo americano Pimco, che sta svolgendo una due diligence. Intanto, il presidente del club milanese, sempre secondo le informazioni de La Repubblica, si trova a Shanghai per il Gran Premio di Formula 1.

