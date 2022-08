E' Denzel Dumfries, l'uomo che a Lecce ha regalato la prima vittoria stagionale all'Inter, il protagonista dell'articolo pubblicato stamane sull'edizione online de La Repubblica, sezione sport. Il ragazzo originario dell’isola di Aruba è da mesi al centro di molteplici discorsi di mercato legati soprattutto a club inglesi, voci che provocano il fastidio dei tifosi nerazzurri e di Simone Inzaghi. Il quale, quando dice di avere concordato con la proprietà che il mercato in uscita è chiuso, si riferisce all'ex PSV oltre che a Milan Skriniar, che piace al PSG: "non è impossibile che il Chelsea, che da tempo lo ha messo nel mirino, possa fare una nuova e più attraente offerta per il suo cartellino. Ma, lasciandolo partire, Zhang tradirebbe il patto stretto con il tecnico, e in un certo senso con tutto il mondo interista", si legge.