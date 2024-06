L'idillo tra Milan Skriniar e il Paris Saint-Germain è durato soltanto una stagione. Mentre il difensore ex Inter si prepara ad affrontare la Romania nell'ultimo match del girone di Euro 2024, dalla Francia rimbalza una notizia pesante che lo riguarda: secondo il quotidiano Le Parisien, infatti, la dirigenza del PSG ha invitato il giocatore a trovarsi una nuova sistemazione, in quanto non rientra più nei piani del tecnico Luis Enrique. Anche il direttore sportivo Luis Campos auspicherebbe la partenza dello slovacco, che però di recente ha espresso la sua volontà di rimanere in Francia.

Grazie al suo periodo di successo all'Inter, Skriniar, secondo il quotidiano, gode ancora di buon mercato in Italia e quindi un top club della Serie A potrebbe offrirgli la possibilità di tornare a misurarsi nella Serie A.

