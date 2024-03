Triplice fischio su tutti e tre i campi Inter-Nazionali, dove vince solo la Francia di Pavard e Thuram contro il Cile di Alexis Sanchez. Rimane a riposo il difensore nerazzurro, differentemente del numero 9 di Inzaghi, entrato all'83esimo al posto di Giroud, terzo transalpino a referto. Gioca settantasette minuti Sanchez con la Roja, che tenta l'impresa con Osorio all'82esimo, che segna il 3-2, ma a Marsiglia non si va oltre le cinque marcature e finisce con la vittoria dei padroni di casa. Ko per la Turchia e l'Olanda rispettivamente contro Austria e Germania.

In casa di Marko Arnautovic, fuori dai convocati per via dei problemi fisici, non si ferma il filotto positivo dal dischetto di Hakan Calhanoglu che non solo con l'Inter, ma anche con la Turchia, dagli undici metri è un cecchino. Il centrocampista di Simone Inzaghi ha messo a segno il momentaneo gol dell'1-1 che ha rimesso in pari un match che Schlager aveva portato in vantaggio al secondo minuto, timbrando il 18esimo score con la Nazionale. Una rete che il 20 dell'Inter avrebbe probabilmente trovato anche ad occhi chiusi, considerata la visuale disturbata dai tifosi di casa che puntavano il rigorista di Montella con delle luci laser. Dopo il rigore di Calhanoglu, però, si scatena Michael Grigoritsch che travolge i turchi con una tripletta, seguito poi da Christoph Baumgartner che col terzo rigore assegnato dall'arbitro Chiffi fa cinquina. Calhanoglu ha lasciato la contesa a tre minuti dal 90esimo, sostituito da Ismail Yüksek. Entrup, subentrato a Gregoritsch, firma negli ultimi secondi di recupero il sesto gol e scrive i titoli di coda.

Perde anche l'Olanda di Dumfries e De Vrij, tornato a Milano dopo il risentimento muscolare all'adduttore, ko per 2-1 contro la Germania. Al gol di Veerman ha risposto poco dopo Mittelstadt, pari che all'89esimo Fullkrug trasforma in 2-1. Titolare senza mai lasciare il campo l'interista Denzel Dumfries.

Hakan Çalhanoğlu penalty goal to level the score for Turkey against Austria! ️🇹🇷️ pic.twitter.com/9daNaSNG5c — Inter Xtra (@Inter_Xtra) March 26, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!