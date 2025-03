Sarà un montepremi senza precedenti quello che la FIFA metterà in palio per il Mondiale per Club 2025: un miliardo di dollari distribuito tra i partecipanti è la cifra ufficializzata da Zurigo dopo il Consiglio di mercoledì scorso. Ma quanto potranno incassare i 32 club singolarmente? I dati che stanno trapelando sono ufficiosi, ma danno l'idea del valore economico che può rivestire questo torneo nuovo di pacca a livello di ricavi per la società: ipotizzando un gettone di partecipazione di circa 20 milioni di dollari, con un passaggio agli ottavi di finale, ad esempio, l'Inter potrebbe arrivare a incassare tra i 25 e i 30 milioni. La quota si alzerebbe con le successive qualificazioni, arrivando a toccare i 100 milioni di dollari, il 10% del montepremi totale, in caso di vittoria finale. Lo riporta Il Sole 24 Ore.

