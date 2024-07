L'edizione odierna de Il Sole 24 Ore ripercorre il cammino societario di Inter e Milan, analizzando le rispettive situazioni economiche con i passaggi di proprietà. Quante risorse sono transitate nelle casse dei due club in questi anni? Il quotidiano s'interroga, ricostruendo bilanci e conti: "Primo: ad oggi nel lungo match proprietario c’è solo un vincitore, che porta il nome di Thohir. Restano in sospeso invece i giudizi sugli investimenti di Elliott, sulla carta già in utile ma ancora esposto verso il Milan, così come quelli di RedBird e Oaktree".

Quando sono uscite dalle proprietà familiari, la situazione di Inter e Milan - come riferisce Il Sole 24 Ore - era la seguente: "Nel passaggio da Moratti a Thohir il club si è presentato con una posizione finanziaria netta negativa per 128,1 milioni a fronte di debiti lordi per 432,9 milioni, ricavi per 201 milioni e un risultato del periodo negativo per 79,8 milioni. Il Milan, nel passaggio da Berlusconi a Li, aveva una situazione debitoria stimata di comune accordo al 30 giugno 2016 in circa 220 milioni. Per Silvio Berlusconi l’incasso, tondo, è nell’ordine di circa 500 milioni di euro, per Massimo Moratti, invece, l’incasso effettivo è di 130 milioni a fronte di investimenti stimati di circa 1,2 miliardi", evidenzia il quotidiano, che specifica un altro aspetto: "Dieci anni dopo l’uscita dal perimetro della famiglia Moratti, esattamente a giugno 2023, i debiti sono quadruplicati: i debiti lordi sono pari a 807 milioni a fronte di una posizione finanziaria netta negativa per 462,7 milioni".