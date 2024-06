Mentre in Germania il pallone continua a rotolare, i club lavorano alla prossima stagione e si attivano sul mercato. Anche l'Inter, pur non avendo molte questioni da risolvere, è scesa in pista e sta diventando protagonista. Ne parla oggi Il giorno, che fa il punto sul mercato nerazzurro a partire dal rinnovo di Simone Inzaghi, destinato a essere celebrato ma ancora in via di definizione. Sul tavolo al momento ci sono due questioni: per quanto riguarda l’ingaggio (attualmente attorno ai 5,5 milioni) il club ha proposto 6,5 mentre il tecnico era partito da 7-7,5. Per la durata in Viale della Liberazione puntano al 2026, l'allenatore piacentino al 2027.

Siamo ormai vicini alla fumata bianca per l'arrivo di Josep Martinez, affare da 15 milioni, compresa una contropartita individuata in Gaetano Oristanio che l'Inter valuta 5 milioni (si discute su cessione o prestito). I nerazzurri non escludono come contropartita al Genoa anche Martin Satriano, visto che su Oristanio c'è anche il Venezia (che vuole anche Filip Stankovic). Ieri il direttore sportivo Filippo Antonelli ne ha parlato nel corso di un incontro nella sede dell'Inter e nei discorsi è entrato anche Tanner Tessmann che potrebbe essere acquistato e lasciato in Laguna per un'altra stagione. Stessa idea per Giovanni Leoni, 17enne difensore della Sampdoria.

Sulla fascia destra, in caso di mancato rinnovo di Denzel Dumfries, l'olandese verrebbe ceduto e per la sua sostituzione salgono le quotazioni di Dan Ndoye del Bologna, seguito da vicino da Dario Baccin durante Scozia-Svizzera agli Europei. Yukinari Sugawara (Az Alkmaar) e Matty Cash (Aston Villa) le alternative. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il club milanese vuole Albert Gudmundsson (volontà ricambiata), ma prima bisogna fargli spazio: Marko Arnautovic, nonostante gli interessamenti di Fiorentina, Galatasaray e Besisktas, è fermamente intenzionato a restare.

Molto interesse invece intorno a Valentin Carboni, attualmente impegnato in Copa America con l'Argentina: si è fatta sotto l’Atalanta, potrebbe arrivare anche un’offerta dal Brighton tra le altre.