Come si evince dal bilancio, l'Inter ha fatto firmare a Zielinski un contratto di quattro anni e non di tre. Per cui il polacco si è legato ai nerazzurri fino al 2028, ma - come evidenzia la Gazzetta dello Sport - è presente nell'accordo una clausola d’uscita a favore del club alla scadenza del terzo anno.

Per quanto riguarda le situazioni di Darmian e Acerbi, invece, l'Inter ha stipulato con i due difensori un rinnovo fino al 2026: una scelta - si legge - per evitare che la scadenza 2025 cadesse durante il Mondiale per Club. E anche qui l’Inter, volendo, ha possibilità di uscire con 12 mesi di anticipo.

