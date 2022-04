La Gazzetta dello Sport oggi dedica ampio spazio alla mutazione di Steven Zhang , passato ormai da tipico ragazzo asiatico ad appassionato focoso come qualsiasi 30enne italiano, come dimostra l'esultanza smodata dopo il rigore di Calhanoglu in casa della Juventus o i festeggiamenti successivi nella pancia dell'Allianz Stadium.

"Niente venerdì ligure, ma Zhang martedì sera sarà comunque al solito posto, secondo i soliti riti: chiuso nell’ufficio dello spogliatoio di San Siro a smaltire la tensione e poi sulla porta per salutare uno a uno i giocatori diretti verso il tunnel. Della ritualità del derby è ormai esperto, da quando Suning è sbarcata a Milano ne ha visti parecchi dal vivo: Steven è stato al suo posto d’onore per tutti i 9 giocati da novembre 2016 (il primo dell’era cinese finito 2-2) fino al febbraio del 2020 (4-2 contiano in rimonta), l’ultimo prima della pandemia - racconta la Gazzetta dello Sport -. Il covid ha costretto Steven davanti alla tv per i tre giocati nell’anno dello scudetto, tra campionato e Coppa Italia, e per quello di andata di questa Serie A. Da quando ha rimesso piede a Milano, a gennaio dopo 7 mesi di assenza, ha visto con i suoi occhi la sanguinosa doppietta di Giroud e pure il pari insipido nell’andata di questa semifinale di Coppa. Sembrava dovesse fermarsi solo per il mese di mercato, ma siamo ad aprile e il presidente è ancora lì, in viale della Liberazione. Anzi, potrebbe fermarsi fino alla fine sperando di festeggiare, anche se poi si tornerà a fare i conti sul mercato: serviranno altri sacrifici e un saldo positivo vicino alle tre cifre. Vada come vada, in questi mesi Steven ha stretto il rapporto soprattutto con Inzaghi, di cui apprezza stile e misura, ed è probabile che lo saluterà alla Pinetina lunedì alla vigilia".

