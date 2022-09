"L’azionista di maggioranza ha già manifestato il proprio impegno formale a sostenere il gruppo garantendone il supporto patrimoniale". È questo il passaggio che, nel comunicato di ieri dell'Inter, fa capire come Suning andrà in soccorso del club. "Zhang, nella pratica, pomperà nelle casse dell’Inter circa 100 milioni di euro, parte del prestito da 275 milioni ottenuto nel maggio di un anno fa dal fondo Usa Oaktree. Il versamento avverrà tramite un finanziamento soci che si tramuterà in capitale: il tutto avverrà entro il mese di dicembre", assicura la Gazzetta dello Sport.