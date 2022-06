Dopo gli impegni personali negli USA, già per oggi è previsto il rientro a Milano di Steven Zhang , inizialmente programmato per il weekend. Il numero uno interista ha anticipato i tempi ed è pronto a seguire in prima persona questa fase molto calda del mercato nerazzurro: da Skriniar a Dybala, passando per il possibile ritorno di Lukaku. Ma attenzione ad Asllani : potrebbe essere proprio lui il primo innesto estivo e già oggi può essere il giorno della definizione del passaggio da Empoli a Milano del classe 2002. C'è un incontro previsto in giornata tra le parti.

"Il meeting servirà per definire i contorni di un affare già messo in discesa da diversi contatti degli ultimi giorni - conferma la Gazzetta dello Sport -. L’Empoli valuta il giocatore 15 milioni di euro. il club toscano vorrebbe una cessione a titolo definitivo per monetizzare. Ma questa non è l’intenzione dell’Inter, che invece punta a chiudere la trattativa in prestito con diritto di riscatto, o al massimo obbligo legato al verificarsi di alcune condizioni personali e di squadra. Lo scoglio che va superato non è tanto sulla valutazione - la distanza non è ampia, Inter si attesta intorno a quota 12 – quanto più che altro sulla formula". In Toscana - secondo la rosea - andrà Satriano, di ritorno dal positivo prestito al Brest: prestito secco come accaduto con Pinamonti.