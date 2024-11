Peccato per l'infortunio di Acerbi, unica vera nota negativa del pomeriggio veronese. E - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - si tratta del dodicesimo infortunio della stagione, l’ennesima contrattura al suo totem di difesa, rientrato solo contro il Napoli, nel turno precedente, dopo un altro guaio fisico.

"Acerbi mi ha chiesto il cambio per precauzione, ha detto che non sentiva la gamba come l’altra, ma quando si esce dal campo non si sa mai...", ha detto Inzaghi. "Speriamo che non sia nulla di grave perché aveva fatto una sosta molto buona. Francesco non è abituato a star fuori, ma ora deve restare tranquillo e speriamo che rientri più velocemente dell’altra volta". Oggi il centrale sarà visitato ad Appiano e per domani previsti gli esami.

Intanto da valutare anche la condizione di Lautaro, ieri tornato a Milano prima del match per via di febbre alta, mal di testa e brividi.