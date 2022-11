Il destino di Bakker dovrebbe eventualmente intrecciarsi con quello di Robin Gosens, il cui futuro sembra essere lontano da Milano. Con tre club alla finestra: Wolfsburg, Eintracht Francoforte e, appunto, Bayer Leverkusen. L'addio dell'ex Atalanta avverrebbe solo a determinate condizioni, ovvero prestito con diritto di riscatto, anche se chi vuole Gosens finora si è spinto a offrire un prestito oneroso per sei mesi con la possibilità di valutare una possibile contropartita tecnica per soddisfare le esigenze nerazzurre. Ed ecco che lo scambio di prestiti potrebbe rappresentare una soluzione concreta.

"In attesa che Wolfsburg ed Eintracht scoprano le loro carte per Gosens, l’ipotesi di scambio tra il tedesco ex Dea e Bakker è una traccia sulla quale lavorare, una soluzione che non viene scartata dal punto di vista tecnico - si legge sulla rosea -. Anche perché da un lato consentirebbe di trovare una squadra che garantisca spazio a Robin e dall’altro darebbe a Inzaghi un elemento affidabile, una valida alternativa a Dimarco. Perché a dispetto dei 22 anni, Bakker ha accumulato una buona esperienza con la maglia del Psg, prima di essere acquistato nell’estate del 2021 dal Leverkusen per 7 milioni". Il Bayer aveva chiesto Gosens anche la scorsa estate, tirandosi poi indietro di fronte all’obbligo di acquisto richiesto dall'Inter: adesso, però, la trattativa può essere impostata su altre basi inserendo una contropartita tecnica gradita ai nerazzurri come Bakker, fermo restando che Jesus Vazquez rimane un nome caldo per la corsia mancina (si lavora su prestito con diritto di riscatto) e che pure il suo compagno di squadra Yunus Musah è molto stimato dalle parti di Milano.