Torino, Salisburgo e Roma: l'Inter riparte con un tris di gare niente male dopo la sosta. E allora Inzaghi avrà bisogno di tutti per gestire le energie e proiettarsi poi alla seconda metà del mini-ciclo nerazzurro, quella con Atalanta, ancora Salisburgo e Frosinone. Poi l'altra sosta, quella di novembre.

"L’inconveniente per Inzaghi è che potrà lavorare con la squadra al completo soltanto giovedì. E solo a quel punto avrà il quadro completo delle condizioni dei suoi calciatori: qualcuno potrebbe rientrare ammaccato, qualcun altro affaticato, non verrà trascurato alcun dettaglio - spiega il Corsport -. Insomma, non è ancora il momento delle decisioni definitive. Tuttavia, nella testa del tecnico nerazzurro esiste già uno schema, che, peraltro, ricalca quello adottato in occasione del primo stop. Vale a dire che, per la prima gara, punterà su un’Inter pressoché titolare, per poi affidarsi al turnover in Champions. Infine, in ottica Roma, verrà fatto un nuovo punto della situazione, tenuto conto pure che la settimana successiva sarà libera, non essendoci impegni intermedi".

Inizialmente, dunque, spazio ai 'soliti noti'. Turnover poi necessario per non arrivare con alcuni giocatori usurati ed altri fuori condizione. "Un'attenzione particolare la meriteranno i sudamericani, che torneranno a disposizione soltanto giovedì. Solo per Lautaro, però, è prevista una maglia dall'inizio. Passando alla Champions, le novità potrebbero essere diverse: si candidano Darmian, De Vrij, Frattesi, Carlos Augusto e Sanchez", anticipa il quotidiano romano.