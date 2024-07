Tanner Tessmann vestirà la maglia nerazzurra nel 2025. Il 22enne centrocampista americano, infatti, è ormai a un passo dall'Inter dopo il vertice di ieri tra la dirigenza campione d'Italia e Antonelli, diesse lagunare.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, è stato raggiunto un accordo di massima per il passaggio del giocatore in nerazzurro. La situazione è sempre più delineata ma non ancora definita del tutto: l'idea dell'Inter, vista anche l'altissima concorrenza in rosa a centrocampo, è di integrare Tessmann nel gruppo di Inzaghi a partire dal 2025. Si tratta quindi di individuare una soluzione in prestito che accontenti le richieste del giocatore: l'ipotesi di restare ancora in Laguna non convince l'americano, per questo si valutano altre piste.

Al contempo, il percorso inverso dovrebbe farlo Gaetano Oristanio, appena rientrato dal prestito al Cagliari. Da capire se l'Inter si riserverà un diritto di riacquisto per il futuro.