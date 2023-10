Primi intoppi per la Supercoppa Italiana di gennaio, al via ad inizio 2024 con il nuovo format che prevede la presenza di Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina per sfidarsi tra semifinale e finale. Ieri le date della competizione sono state riviste (21 e 22 gennaio semifinali delle Final Four, il 25 la finalissima), ufficializzate dal Consiglio di Lega ed inserite nel calendario di Serie A e Coppa Italia, modificato di conseguenza. "Stabilito il programma, si apre la questione relativa alle squadre partecipanti. Inter e Lazio hanno già prenotato l’aereo diretto a Riad, Napoli e Fiorentina hanno fatto sapere di essere pronte a non partire. Provocazione? La Lega avrebbe comunque pronto un piano B: Milan e Atalanta entrerebbero in sostituzione", si legge oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Per i club interessati cambia la 21a giornata, prevista per il weekend del 20-21 gennaio: Napoli e Fiorentina, impegnate contro Sassuolo e Bologna, dovrebbero anticipare a mercoledì 17 gennaio (una alle 18.30, l’altra alle 20.45) mentre Inter e Lazio (che se la vedranno con Atalanta e Torino) scenderebbero in campo giovedì 18 negli stessi orari. La 22esima giornata, prevista invece per il fine settimana del 27-28 gennaio, potrebbe portare le quattro squadre in campo tra il lunedì (le due che rientreranno per prima) e il martedì successivo (le due finaliste): è questo l'unico dettaglio ancora da definire.

"Nel Consiglio di Lega, e nella successiva assemblea con De Laurentiis collegato, non erano emersi dubbi sulla partecipazione del Napoli: in serata le preoccupazioni fatte filtrare relative a un calendario fitto di impegni (eventuali ottavi Champions a metà febbraio...) e alla situazione in Israele - spiega la rosea -. Il numero uno del Napoli avrebbe chiesto di giocare il trofeo in Italia: impossibile per i contratti già firmati. La Fiorentina (come accaduto di recente anche su altri temi) si è allineata alla posizione di De Laurentiis, spesso in opposizione con le scelte della Lega. Che stavolta ha fatto sapere di aver pronta la soluzione: Milan e Atalanta, nella classifica del 22-23 subito dopo Inter e Lazio, sarebbero pronte a subentrare. Provocazione e contro-provocazione? Si vedrà. Difficile pensare che due club rinuncino a partecipare: c’è un incasso garantito e una sanzione sportiva che potrebbe eventualmente colpire entrambi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!