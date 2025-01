In vista della finale di Supercoppa italiana che vedrà protagoniste le due milanesi, la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto di quanto guadagneranno le due squadre all'indomani del torneo di Riad. Gli incassi variano chiaramente in base al piazzamento e il ritorno economico più importante lo avrà la squadra che vincerà il trofeo, alla quale andranno 9,5 milioni (8 milioni di premio più 1,5 della quota derivante dal commerciale e dai diritti tv), che possono salire a 11 milioni nel caso in cui si dovesse giocare un’amichevole tra la vincente della Supercoppa italiana e della Supercoppa saudita.

Novità che però, come fa sapere la Rosea, non sembra ufficiale al netto della postilla inserita nel contratto con l’Arabia Saudita, postilla però mai concretizzata finora, per via del calendario eccessivamente intasato. La seconda classificata, quindi la squadra che verrà sconfitta in finale guadagnerà 6,7 milioni, quota commerciale compresa. Atalanta e Juventus, le due semifinaliste eliminate, hanno incassato 2,4 milioni.

