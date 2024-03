Cresce l’ottimismo per Yann Sommer. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, dopo l'infortunio alla caviglia destra subito in nazionale, il portiere svizzero già ieri ha iniziato le terapie del caso ad Appiano Gentile e spera di poter recuperare in tempo per l'Empoli.

La volontà è quella di accelerare il recupero e - secondo la rosea - gli basterà tornare in gruppo nel weekend per mettersi a disposizione di Inzaghi lunedì sera.

Inzaghi che, al contrario, non avrà certamente Arnautovic e De Vrij: entrambi salteranno anche la trasferta di Udine e sperano di esserci con il Cagliari domenica 14 al Meazza. Oggi, alla ripresa, di rivedranno in gruppo Carlos Augusto e Sensi.