Commento al momento no di Skriniar da parte della Gazzetta dello Sport dopo il rosso di ieri che ha condizionato la partita contro l'Empoli. "Il tempo dirà se quel rosso beffardo, sventolato sotto il naso dopo 40’, sarà il suo ultimo ricordo davanti a questo popolo, in questo teatro. Di certo, tutto il rumore attorno ha distratto perfino il gelido Milan Skriniar, in apparenza un robot venuto dall’Est, ma nella realtà un uomo in carne e ossa finito in una centrifuga di sentimenti. Ieri il difensore in fuga verso Parigi ha finalmente incontrato faccia a faccia l’esigente e spietato San Siro e il risultato è stato un disastro: due gialli nel primo tempo, uno per spallata su Ebuehi e un altro per scarpata su Caputo, poi via negli spogliatoi con le mani nel volto per la disperazione.