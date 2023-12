Dopo la vittoria dell'Inter contro il Napoli di domenica scorsa, gli interisti sono ancora più carichi e in vista dell'Udinese San Siro è ancora una volta quasi sold-out. Sugli spalti del Meazza saranno oltre i 70.000 gli spettatori presenti in un match che è stato peraltro "dedicato" agli Inter Club come sottolinea la Gazzetta dello Sport. La capienza massima di 75.600 non sarà raggiunta, fa sapere la Rosea: "Perché il settore ospiti riservato ai sostenitori friulani ha al momento parecchi vuoti, ma il colpo d'occhio sarà importante".

