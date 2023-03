Nell'Inter era diventato letteralmente devastante, stato di grazia perenne, tra i migliori esterni in assoluto. Poi l'addio a Milano e l'approdo a Londra, sponda Tottenham. Ma qualcosa è andato storto. E ora che anche Conte non c'è più, per Ivan Perisic si insinua ancor di più il dubbio dell'errore sulla scelta di mollare il nerazzurro l'estate scorsa. Di fatto, ci han rimesso tutti: ci ha rimesso l'Inter, ci ha rimesso lui e pure gli Spurs , che dal croato non hanno avuto il contributo immaginato.

"Al netto del super rendimento di Dimarco soprattutto nella prima parte di stagione, si può dire che all'Inter manca Perisic così come a Perisic manca l'Inter. Il secondo punto, poi, può essere ulteriormente esasperato dopo la separazione tra Conte e il Tottenham - conferma la Gazzetta dello Sport -. Il rapporto tra il tecnico salentino e il croato è stato un crescendo costante: impossibile nel primo anno dell'allenatore in nerazzurro (con tanto di prestito del giocatore al Bayern), sbocciato con l'adattamento di Ivan nel ruolo di esterno a tutta fascia nell'anno dello scudetto e cementato con la scelta di Perisic di raggiungere Antonio a Londra, non rinnovando con l'Inter. Decisione che fino a questo momento non ha pagato e che, considerando che Conte non sarà più alla guida degli Spurs, può diventare addirittura beffarda".

Scarno l'apporto in stagione, come testimonia anche l'unico gol in Premier League segnato al Southampton nell'ultimo match. "Il Perisic d'Inghilterra è lontano partente del miglior Perisic della carriera, quello ammirato tra il 2020 e il 2022, prima con Conte e poi con Inzaghi: l'anno scorso Ivan ha segnato 10 gol, molti dei quali in partite pesanti come Napoli, derby, finale di Coppa Italia (doppietta) - ricorda la rosea -. Sfrecciava a sinistra ed era tra i leader tecnici di quella squadra. Un giocatore come lui, per caratura e qualità, sta mancando quest'anno. E l'Inter, in cui si esaltava come mai fatto in carriera, sta mancando a Ivan. Il tema fascia sinistra è da tenere d'occhio in questi giorni: dalle condizioni di Dimarco e Gosens dipenderà molto del futuro prossimo nerazzurro".