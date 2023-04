Un rush finale di stagione che può fare la differenza, anche e soprattutto economicamente, per l'Inter. Che fra aprile e maggio si giocherà non solo i propri obiettivi stagionali, in primis la qualificazione alla Champions League, ma anche i relativi introiti. E, come ricorda la Gazzetta dello Sport, può passare davvero tanta differenza tra una posizione e l'altra in classifica: quest'anno, esclusi gli incassi a San Siro, dalla Champions League arriveranno oltre 75 milioni, ma se il cammino proseguirà oltre i quarti, la cifra lieviterà ancora. Considerando che a inizio stagione il bilancio di previsione contemplava i quarti di Europa League e incassi inferiori di almeno una trentina di milioni, stando così le cose non si rende più necessario vendere un big entro il 30 giugno per raggiungere l'attivo di bilancio richiesto dalla proprietà la scorsa estate. Ma se il prossimo anno l'Inter non parteciperà alla Champions, si prospetta un taglio drastico dei ricavi, considerando che il bottino garantito da Europa o Conference League è pari ad un terzo di quelli della massima competizione.