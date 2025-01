Inzaghi recupera Pavard, che sarà in panchina col Venezia, ma perde Correa e Calhanoglu. E non sa ancora quanto potrà fare affidamento su Bisseck. Come anticipa la Gazzetta dello Sport, formazione quasi fatta per il tecnico nerazzurro, che si porta dietro ancora qualche dubbio.

In difesa spazio a Darmian con De Vrij e Bastoni, mentre in regia si va verso la conferma di Asllani. Ballottaggio a sinistra: Dimarco in vantaggio, ma Carlos Augusto non è ancora tagliato fuori. In attacco torna Thuram con Lautaro. Acerbi spera di rientrare per il Bologna.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.