Partita monumentale di Pavard, che ha dominato in difesa ed è stato pure decisivo in attacco, entrando nella manovra non solo in occasione dell'1-0 poi risultato decisivo. La serata perfetta secondo la Gazzetta dello Sport, che ha zittito ancora una volta chi dice sia costato troppo...

Oscurato Yildiz: il giovane talento turco, di fatto, non ha visto palla contro il francese. Più o meno la stessa sorte poi per Chiesa. Intervento cruciale anche su Valhovic in una delle rarissime sortite offensive dei ragazzi di Allegri. Pavard difensore completo come dimostra pure la continuità dell'appoggio alla manovra offensiva. L'inserimento coi tempi giusti in occasione dell'azione che porta all'autorete di Gatti ne è l'ennesima dimostrazione. Notte super per Benji l'interista.

