"Siamo concentrati a garantire stabilità operativa e finanziaria, che contribuiranno al successo duraturo del club dentro e fuori dal campo". Questo lo slogan programmatico di Oaktree nel momento dell'insediamento nel club nerazzurro, a un mese esatto dallo storico successo del 20esimo scudetto.

Come evidenzia stamane la Gazzetta dello Sport, alle parole stanno seguendo i fatti. Il brand nerazzurro è in continua ascesa e il gap con le superpotenze europee si riduce. Ora il lavoro è mirato proprio a continuare su questo percorso: da una parte economico e dall'altro sportivo. L'obiettivo numero uno è quello di restare ad altissimi livelli per fornire stabilità, magari bissando il tricolore dello scorso aprile. E poi proseguire con l'opera di risanamento dei conti, allargando l'orizzonte dei ricavi e riducendo le spese. Il bilancio in attivo è un qualcosa che non si vede da queste parti dai tempi di Moratti...

Un progetto ambizioso e che ha bisogno ancora di tempo per maturare totalmente. L'Inter chiuderà il bilancio 23-24 con un -36, ben distante dal -85 di quello precedente. La presenza del fondo californiano all'interno della vita del club è costante e il lavoro con Marotta è a stretto contatto. La testimonianza più lampante è il primo mercato chiuso da Oaktree, che non ha avuto bisogno di plusvalenze o di cessione di big.