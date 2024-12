Inter al top anche in Europa. Quello che sta per finire è stato un anno magico per i nerazzurri, come testimoniano anche i numeri pubblicati oggi dalla Gazzetta dello Sport.

Le cifre da record della stagione servono a ricordare che l’Inter abita stabilmente allo stesso domicilio del Real Madrid e del Liverpool, giusto per citare una coppia di superbig tra Spagna e Inghilterra - si legge -. Nell’anno solare appena passato, solo i campioni della Liga (e della Champions) avevano fatto più punti dei nerazzurri in Serie A: 90 contro 89. Ma sul totale delle partite vinte Real e Inter (ma pure Barcellona) stanno a braccetto in alto: 27, come nessuno. E poi la gestione del match: sono sempre i campioni di Inzaghi a decidere quando accelerare e quando rallentare. Il comando delle operazioni è quasi sempre nelle mani dei nerazzurri.

Quella di Inzaghi è una vera e propria cooperativa del gol: segnano tutti, anche i centrali come accaduto a Bastoni a Cagliari. Non c’è altra squadra nei cinque campionati più rappresentativi del Continente che sia così democratica quando bisogna timbrare sul tabellino. In questa stagione, ad esempio, è già stata toccata quota 12 reti segnate con il reparto arretrato. Va da sé, è un primato europeo, uno dei tanti. La difesa in quanto tale, tra l’altro, si è sistemata una volta per tutte, dopo aver ballato senza un perché nella partita contro la Juve.

E poi è tornato ad alzarsi il muro: da cinque trasferte Sommer finisce con la porta intonsa. Una striscia così è la terza volta che si ripete nella storia nerazzurra, la prima dal 1966-67. Nel complesso del 2024, i clean sheet nerazzurri in campionato sono stati 19 e, anche in questo caso, per trovare qualcosa di meglio bisogna andare a Madrid, in casa del grande Real: 20 per Ancelotti. I numeri, insomma, dicono che l'Inter è ai vertici anche in Europa.