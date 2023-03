Sono quattro i nodi da sciogliere in casa Inter che si trova nuovamente a leccarsi le ferite per un ko incredibile in campionato. Quattro problemi da risolvere secondo la Gazzetta dello Sport : motivazioni contro le piccole, errori ripetuti, flessione fisica con equilibri non consoni e poche variabili tattiche .

"Due punti conquistati tra Monza, Sampdoria, Empoli, Bologna e Spezia valgono molta della distanza che c’è oggi con la squadra di Spalletti. L’Inter non riesce a vincere quando dovrebbe. Perché perde in cattiveria, perché l’intensità che viene messa in campo non è sufficiente. E l’intensità è figlia del lavoro che porta alla partita, della settimana", spiega la rosea. Peraltro, continuano a ripetersi gli stessi errori, partita dopo partita: sempre gli stessi. Inzaghi sta trovando difficoltà - secondo la Gazzetta - anche nel trovare equilibri, particolarmente a metà campo. E ne consegue che in rosa c'è chi ha speso già tantissimo perché utilizzato tantissimo e altri praticamente finiti ai margini come Bellanova e Asllani. In ultimo, l'aspetto tattico: poche variabili e nessuna crescita che si nota rispetto alla scorsa stagione. Zero upgrade, anzi...

